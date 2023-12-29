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Новости > Еще один штат США запретил Трампу баллотироваться в президенты

Еще один штат США запретил Трампу баллотироваться в президенты

Агата Кловская
29.12.23 10:24
136
Еще один штат США запретил Трампу баллотироваться в президенты

Главное: Штат Мэн, в котором демократы разделяют голоса с республиканцами, отстранил Дональда Трампа от участия в президентских выборах.

Детали: Американский штат Мэн запретил бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в праймериз штата. Соответствующее решение в четверг, 28 декабря, приняла государственный секретарь штата от Демократической партии Шенна Беллоуз, сообщает Associated Press.

Причиной стала четырнадцатая поправка к Конституции США, в которой говорится, что никто не может занимать гражданский или военный пост в правительстве Соединенных Штатов или в любом штате, когда он, будучи на должности, принял участие в мятеже против Конституции (речь идет о роли Трампа в событиях 6 января 2021, когда произошел штурм Капитолия).

Хотя Мен имеет только четыре голоса выборщиков, это один из двух делящих их штатов. В 2020 году Трамп победил на выборах в штате Мэн, поэтому исключение его из бюллетеня там, если он станет кандидатом на всеобщих выборах от Республиканской партии, может иметь решающие последствия в голосовании.

Приняв решение об исключении Трампа с праймериз, Беллоуз стала первым официальным представителем избирательной комиссии, который в одностороннем порядке принял решение, которое потенциально будет иметь последствия для Коллегии выборщиков.

Беллоуз отметила, что приняла такое решение после того, как некоторые жители штата, включая двухпартийную группу бывших законодателей, оспорили позицию Трампа на выборах.

«Я не подошла к такому решению легкомысленно», — написала Беллоуз. «Демократия — это священно... Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты места в бюллетене на основе третьей главы Четырнадцатой поправки. Однако я также помню, что ни один кандидат в президенты никогда раньше не участвовал в восстании».

В тему: Суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в президентских выборах в США.

Тэги: США, запрет, президентские выборы, Дональд Трамп

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