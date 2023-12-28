В Киеве едва не обвалилось здание детского сада

Главное: В Киеве произошло ЧП. Просела часть стены здания детского сада.

Детали: Громкое ЧП произошло в Шевченковском районе Киева. Тут просела часть стены здания детского сада.

Об этом в четверг, 28 декабря, информирует пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Сказано о том, что аварийная ситуация в дошкольном учебном заведении возникла сегодня.

Сообщается, что сейчас идет обследование здания специалистами, чтобы объективно установить реальные масштабы повреждений и впоследствии спланировать сроки восстановления.

По предварительной информации, в данном детском саду строилось укрытие.

Говорится: «Вероятно, подрядная организация нарушила строительные нормы, которые и могли привести к таким последствиям. Но окончательно причины, которые привели к аварии, выяснят следователи районного управления полиции, уже открыто соответствующее производство».

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