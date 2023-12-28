Ким Чен Ын продолжает готовиться к войне с США

Главное: КНДР готовится к войне с США. Военному сектору поручили увеличить темпы.

Детали: КНДР продолжает готовиться к возможной войне с США. Лидер страны Ким Чен Ын поручил военному сектору своей страны ускорить приготовления для противостояния конфронтационным шагам со стороны Вашингтона, сообщает Reuters.

В публикации сказано, что он «поручил военным, военной промышленности, а также сектору ядерного оружия ускорить военные приготовления для противостояния тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США»,

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