Трамп призвал НАТО больше помогать Украине

Главное: Дональд Трамп прокомментировал войну в Украину. Призвал страны НАТО больше помогать нашей стране.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп вновь высказался по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Just The News.

Политик считает, что страны НАТО должны сравняться с США по помощи нашей стране.

Он отметил: «Очень несправедливо. Я говорю, они должны сравняться с нами, и если они не сравняются, США не смогут продолжать это делать».

Ранее экс-глава американского государства заверял, что США потратили около 200 миллиардов долларов на помощь Украине.

В тему: Трамп заявил, что дела в Украине «идут плохо».