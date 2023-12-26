Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 354 960 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 354 960 солдат. Уничтожено 5 899 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 26 декабря.

Сообщается, что погибли уже 354 960 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 899 танков, 10 956 боевых бронированных машин, 8 366 артиллерийских систем, 934 РСЗО, 614 средств ПВО, 329 самолетов, 324 вертолета, 6 458 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 618 крылатых ракет, 23 корабля/катера, одна подлодка, 11 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 239 единиц специальной техники.

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