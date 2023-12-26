В Раду внесли законопроект о мобилизации

Главное: Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Представители как военного, так и политического руководства уже неоднократно заявляли о проблемах с мобилизацией.

Детали: Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в определенные законодательные акты по «совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» в нашем государстве. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», — сообщил он.

На сайте Верховной Рады законопроект зарегистрирован под номером 10378.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, цель изменений - совершенствование проведения мобилизации, воинского учета призовников, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения воинской службы.

В частности, законопроектом предлагается:

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;

отпуск для военнослужащих, которых освободили из плена, длительностью 90 дней с сохранением денежного обеспечения;

уточнение обязанностей граждан насчет мобилизационной подготовки и мобилизации;

установление требований к повесткам, а также порядка их вручения гражданам;

уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва;

установление категорий граждан, которые не подлежат призыву;

уточнение порядка бронирования для военнообязанных, которые работают в органах государственной власти и других государственных органах;

уточнение оснований для освобождения от воинской службы;

исключение из перечня выводов ВВК вывода про ограниченную пригодность;

исключение срочной службы как вида военной службы и освобождение от службы в запас всех военнослужащих срочной службы;

введение для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевоенной подготовки до 3 месяцев;

ограничение прав граждан, которые уклоняются от взятия на воинский учет и прохождения военной службы;

предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;

привлечение к рекрутингу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Отметим, что это еще не значит внедрение тех либо других изменений в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который теперь будут обсуждать в Комитете ВР.

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