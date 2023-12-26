Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Раду внесли законопроект о мобилизации

В Раду внесли законопроект о мобилизации

Александр Панько
26.12.23 09:33
141
В Раду внесли законопроект о мобилизации

Главное: Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации. Представители как военного, так и политического руководства уже неоднократно заявляли о проблемах с мобилизацией.

Детали: Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в определенные законодательные акты по «совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» в нашем государстве. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», — сообщил он.

На сайте Верховной Рады законопроект зарегистрирован под номером 10378.

Как отмечают в пояснительной записке к документу, цель изменений - совершенствование проведения мобилизации, воинского учета призовников, соцзащиты военнослужащих, а также отдельных вопросов прохождения воинской службы.

В частности, законопроектом предлагается:

  • изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • отпуск для военнослужащих, которых освободили из плена, длительностью 90 дней с сохранением денежного обеспечения;
  • уточнение обязанностей граждан насчет мобилизационной подготовки и мобилизации;
  • установление требований к повесткам, а также порядка их вручения гражданам;
  • уточнение оснований для отсрочки и освобождения от призыва;
  • установление категорий граждан, которые не подлежат призыву;
  • уточнение порядка бронирования для военнообязанных, которые работают в органах государственной власти и других государственных органах;
  • уточнение оснований для освобождения от воинской службы;
  • исключение из перечня выводов ВВК вывода про ограниченную пригодность;
  • исключение срочной службы как вида военной службы и освобождение от службы в запас всех военнослужащих срочной службы;
  • введение для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевоенной подготовки до 3 месяцев;
  • ограничение прав граждан, которые уклоняются от взятия на воинский учет и прохождения военной службы;
  • предоставление полномочий Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;
  • привлечение к рекрутингу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Отметим, что это еще не значит внедрение тех либо других изменений в мобилизации. Как и анонсировалось, парламент получил готовый документ, который теперь будут обсуждать в Комитете ВР.

В тему: Военное командование внесло запрос на мобилизацию полумиллиона человек.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, мобилизация

Комментарии

Статьи

24.12.23 21:36

Прогноз на 2024 год для Украины и мира

Автор: Александр Панько

Дайджест

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели
19.12.23 17:20

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.12.23 10:10

На фронтах очень напряженно: что сообщают военные

26.12.23 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 354 960 солдат

26.12.23 09:45

В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»

25.12.23 21:04

Сергей Базанов: актера из «Слово пацана» обвинили в убийстве

25.12.23 16:56

Россиянку отправили в психушку за то, что назвала Путина шизофреником

25.12.23 16:23

Нелегальные мигранты вовсю атакую США

25.12.23 16:21

Чем сильнее будет ПВО, тем меньше российских чертей будет в нашем небе, — Зеленский

25.12.23 15:59

В Секторе Газа продолжают гибнуть сотрудники ООН

25.12.23 15:53

Луиза Баптиста: известная бразильская спортсменка попала под мотоцикл во время тренировки

26.12.23 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 354 960 солдат

26.12.23 09:45

В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»

25.12.23 15:30

Военное командование внесло запрос на мобилизацию полумиллиона человек, — Арахамия

25.12.23 12:24

В России на Буданова повесили сразу 104 «теракта». И заочно «арестовали»

25.12.23 09:53

За сутки ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 19 танков и еще кучу разного российского хлама, — сводка Генштаба

25.12.23 09:42

На Сумщине полностью эвакуировали жителей 19 населенных пунктов в приграничной зоне

25.12.23 09:18

Украинская ПВО приземлила еще два вражеских истребителя

22.12.23 16:53

Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для отправки в Украину

22.12.23 15:24

Украинские воины сбили сразу три вражеских истребителя Су-34

22.12.23 13:46

В Украине изменили правила предоставления отпусков

22.12.23 18:17

Мажор Яковлєв має сісти за грати - Генпрокуратура взяла на контроль справу загибелі Наталії Паньків, - ЗМІ

20.12.23 16:55

Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

19.12.23 15:05

В ООН сделали заявление по поводу языкового вопроса в Украине

19.12.23 14:44

Украинцы смогут покупать и продавать машины прямо в «Дії»

19.12.23 12:01

В Украине заработали две новые газовые скважины

19.12.23 16:42

Президент Чехии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

20.12.23 14:21

Искусственный интеллект сможет предсказывать судьбу человека

22.12.23 10:46

Германия не будет выдавать украинских мужчин для мобилизации

19.12.23 15:11

В ВОЗ рассказали о коронавирусе кое-что жуткое

21.12.23 12:50

Орбан подсчитал, во сколько обойдется ЕС членство Украины

Фото и Видео
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
В Крыму взорван российский корабль, перевозивший иранские «мопеды»
Украина создала бронированные морские дроны
Украина создала бронированные морские дроны
Анастасия Фейер: украинка не попала в топ-20 конкурса «Мисс Земля»
Анастасия Фейер: украинка не попала в топ-20 конкурса «Мисс Земля»
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
Глинн Симмонс: американец вышел на свободу, просидев в тюрьме 48 лет ни за что
Глинн Симмонс: американец вышел на свободу, просидев в тюрьме 48 лет ни за что
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
fraza.com
Новости блогосферы
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.