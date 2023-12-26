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Новости > Сергей Базанов: актера из «Слово пацана» обвинили в убийстве

Сергей Базанов: актера из «Слово пацана» обвинили в убийстве

Агата Кловская
25.12.23 21:04
359
Сергей Базанов: актера из «Слово пацана» обвинили в убийстве

Главное: Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов арестован. Он - один из обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева.

Детали: Актера из российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова арестовали в РФ по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году.

Московский суд арестовал актера Сергея Базанова (на фото в боксерских перчатках) – одного из обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году. 
 
В 2011 году российские СМИ сообщали, что четверо неизвестных напали на Дзабиева и попытались выхватить у него сумку с 900 тысяч долларов. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись. 
 
Автомобиль, на котором передвигались грабители, был обнаружен брошенным неподалеку от места преступления. Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.

Тэги: фильм, кино, криминал, Сергей Базанов

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