Нелегальные мигранты вовсю атакую США

Главное: Нелегальные мигранты массово едут в США. 50 тысяч человек за пять дней.

Детали: На прошлой неделе нелегальные мигранты массово атаковали США. Это признают местные власти.

Информируется, что лишь за пять дней прошлой недели пограничные патрули оформили почти 50 тысяч мигрантов, которые незаконное въехали в США.

Отмечается, что едут они на всем протяжении южной границы и в крупных американских городах, куда активно вывозят искателей убежища.

Говорится, что трижды за этот период цифры дневной миграции превышали 10 тысяч человек при том, что средний показатель прошлого месяца составлял 6,4 тысячи человек.

Также еще полторы тысячи мигрантов оформляются на официальных пограничных переходах по предварительной записи через мобильное приложение.

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