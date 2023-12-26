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Новости > Чем сильнее будет ПВО, тем меньше российских чертей будет в нашем небе, — Зеленский

Чем сильнее будет ПВО, тем меньше российских чертей будет в нашем небе, — Зеленский

Агата Кловская
25.12.23 16:21
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Чем сильнее будет ПВО, тем меньше российских чертей будет в нашем небе, — Зеленский

Главное: По словам Владимира Зеленского, украинские воины сбили в рождественский вечер не только почти 30 «шахедов» и несколько ракет, но еще две российские «сушки». Он поблагодарил бойцов за сбитые враждебные цели.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, поблагодарил каждого и каждую, кто приближает победу над врагом, и подчеркнул, что рождественские успехи украинских защитников задают настроение на следующий год.

«Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 „шахедов“ и несколько ракет, но и еще две российские „сушки“. Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год — настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле», — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил бойцов за сбитые враждебные цели.

«Благодарю всех наших воинов за точность и силу! Спасибо каждому и каждой, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый, кто помогает. Спасибо всем вам! С Рождеством, дорогие украинцы, украинки! Пусть это светлое время сделает для нас светлее весь следующий год», — говорится в праздничном сообщении президента.

В тему: Украинская ПВО приземлила еще два вражеских истребителя.

Тэги: Рождество, поздравление, ПВО, Владимир Зеленский

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