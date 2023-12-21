Сборная Украины по футболу сохранила свои позиции в рейтинге сильнейших команд мира

Главное: Сборная Украины по футболу занимает 22-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Лидирует Аргентина.

Детали: ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, в котором Украина находится на 22-м месте.

Сине-желтые имеют 1553,35 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины матчей не проводила и осталась на той же позиции.

Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы также остались на своих прежних местах: Босния и Герцеговина — 69 (0), Исландия — 71 (0), Израиль — 75 (0).

Полный рейтинг здесь.

Рейтинг ФИФА на 21.12.2023:

1. Аргентина — 1855,20.

2. Франция — 1845,44.

3. Англия — 1800,05.

4. Бельгия — 1798,46.

5. Бразилия — 1784,09.

6. Нидерланды — 1745,48.

7. Португалия — 1745,06.

8. Испания — 1732,64.

9. Италия — 1718,82.

10. Хорватия — 1717,57.

...

22. Украина — 1553,35.

В предудыщем рейтинге сборная Украины также занимала 22-е место.

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