КРАІЛ знайшла порушення в роботі пов’язаного з росією онлайн-казино Pin-UP, - ЗМІ

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей за результатами позапланової перевірки встановила порушення законодавства компанію «Укр Гейм Технолоджі», що є власником ліцензії на роботу в Україні казино Pin-Up. Про це, як пише Фромюа, йдеться в рішенні КРАІЛ № 497 від 14 грудня.

Комісія застосує фінансові санкції до Pin-UP, розмір яких не уточняється. В рішенні КРАІЛ також не вказана конкретна причина покарання.

Однак там вказано, що ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» порушили вимоги закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», а саме частини 2 статі 17, де йдеться про особливості ідентифікації (верифікації) гравців.

Порушення було виявлено під час позапланової перевірки, ініційованої на підставі електронного звернення від громадян.

Порушення може стати підставою для подальшого надання пропозиції щодо анулювання ліцензій ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року КРАІЛ офіційно повідомила про зв’язок онлайн-казино Pin-UP з російською федерацією. Тоді мова йшла про обидві юридичні особи, які працюються в Україні під брендом Pin-UP — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «Вікторія Софт».

Підставою став лист Служби безпеки України, який містив відповідні відомості.

8 серпня КРАІЛ анулювала ліцензію однієї з двох юридичних осіб Pin-UP в Україні — ТОВ «Вікторія Софт» — саме через встановлені СБУ зв’язки з рф.

Компанія намагалася оскаржити це рішення, однак 13 листопада український суд визнав дії КРАІЛ та СБУ повністю законними.

Щодо ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» рішення про анулювання ліцензії на підставі листа СБУ про зв’язки з росією станом на середину грудня не прийнято.