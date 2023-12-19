Путин цинично заявил, что США втянули их в войну в Украине

Главное: Путин утверждает, что войну в Украине еще в 2014 году начала не Россия, а США. Страны Запада после второго Майдана в Украине пошли «путем беззакония» и «просто заставили нас отвечать на это своеволие», цинично заявил хозяин Кремля.

Детали: Войну в Украине в 2014 году начала не Россия, а якобы США. Такую версию озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны в Москве во вторник, 19 декабря.

По словам Путина, для сохранения своего статуса в Европе США «развязали войну (в Украине) в 2014 году». И «постепенно, к сожалению или нет, но у нас выбора другого не оставалось — и нам пришлось втянуться».

Хозяин Кремля цинично утверждает, что страны Запада после второго Майдана в Украине пошли «путем беззакония» и «просто заставили нас отвечать на это своеволие».

При этом Путин заверил, что Россия никогда не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО.

«Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны — никогда не были нужны, и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут», — лицемерно заявил президент РФ.

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