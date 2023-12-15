На Буковине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и COVID

Главное: За предыдущую неделю в Черновицкой области зарегистрировано 5 586 тысяч случаев заболеваний. В Житомирской области эпидпорог соответствует среднему уровню — 8 738 заболевших.

Детали: В Черновицкой области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ гриппом и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За предыдущую неделю там зарегистрировано 5 586 тысяч случаев заболеваний. В Житомирской области эпидемический порог соответствует среднему уровню — 8 738 заболевших.

В других регионах Украины ситуация стабильная, то есть сохраняется неэпидемический уровень.

Как отметили в Минздраве, уровень заболеваемости для оглашения превышения эпидпорога различен для каждой области и высчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций. В областях, где зафиксировано превышение эпидпорога, могут применяться локальные карантины, то есть усиленные противоэпидемические меры.

После того, как коронавирус убрали из групп особо опасных инфекционных заболеваний и общенациональный карантин в Украине отменили, норма в виде локального карантина остается действенной.

«Например, локальный карантин в отдельных классах или школах, противоэпидемические мероприятия в местах массового скопления людей, в частности, рекомендация носить маски или ограничивать количество посетителей в учреждениях и организациях. На уровне каждой области рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения комиссия ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций)», — объяснил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В случае усложнения эпидситуации в той или иной общине в лечебных, образовательных учреждениях, заведениях торговли, общепита, предприятиях, транспорте областные комиссии ТЭБ и ЧС могут локально внедрять мероприятия, направленные на снижение риска и распространение эпидемии. Противоэпидемические меры могут содержать введение масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмену массовых мер до нормализации ситуации и т.д.

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