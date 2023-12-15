Сдерживая чих, британец порвал себе трахею

Главное: Британец порвал себе трахею, когда попытался сдержать чих. В больнице посчитали, что пациенту не нужна операция, пишет Настроение.

Детали: Британец попытался сдержать чих и порвал себе трахею. Он по привычке закрыл нос рукой и задержал дыхание, после чего почувствовал сильную боль в горле.

Если во время чихания рот и нос закрыты, то давление, создаваемое в верхних дыхательных путях, может более чем в 20 раз превышать давление, которое обычно возникает во время чихания.

В больнице посчитали, что пациенту не нужна операция.

Тем не менее, в течение двух дней за ним наблюдали в больнице, чтобы убедиться, что уровень кислорода и другие жизненно важные показатели остаются стабильными.