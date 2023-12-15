Кирилл Буданов: У Путина нет планов по ведению войны в 2025 году

Главное: Планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Так считает Кирилл Буданов.

Детали: У РФ по состоянию на данный момент нет планов по ведению войны в 2025 году. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в рамках дискуссионной панели проекта «Новая страна».

«Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, до конца 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет», — заявил глава ГУР.

По его словам, Россия проблемы, «в том числе с ресурсами, потому что война очень дорогая».

«Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужой счет, а они — за свой. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво», — добавил Буданов.