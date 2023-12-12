ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине

Главное: За период с августа по ноябрь в Украине 576 человек погибли, а 1864 получили ранения. При этом 86% этих жертв пришлось на территорию, контролируемую Украиной.

Детали: Полномасштабное вторжение России в Украину будет иметь долгосрочные совокупные последствия на протяжении многих поколений. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает «Корреспондент».

«Влияние нападений на гражданские объекты, нарушений прав человека и страданий гражданского населения, свидетелями которых мы сегодня являемся, будет ощущаться на протяжении многих поколений. Практически каждая сфера общественной жизни, от образования и здравоохранения до экономики и социальной сплоченности, подверглась пагубным последствий войны, которая наносит долговременный ущерб социальной, экономической и политической структуре Украины», — заявила глава миссии УВКПЧ в Украине Даниэль Белль.

По данным ООН, за период с августа по ноябрь в Украине 576 человек погибли, а 1864 получили ранения. При этом 86% этих жертв пришлось на территорию, контролируемую Украиной, особенно Донецкую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области.

В докладе УВКПЧ отмечается, что большинство жертв среди гражданских лиц и повреждений гражданской инфраструктуры были нанесены артиллерийскими обстрелами и ударами с реактивных систем залпового огня (РСЗО) вблизи линии фронта. Почти четверть жертв среди гражданских лиц имела место вдали от линии фронта в результате ударов ракетами и дронами-камикаде, запущенными преимущественно россиянами, из-за чего возникает ощущение, что «безопасных мест нет».

При этом отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв среди гражданских лиц уменьшилось благодаря эвакуации гражданского населения из прифронтовых районов и эффективной работе украинских систем ПВО. Однако ситуация с правами человека не улучшается.

«Только за последние четыре месяца имели место грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, влекущие серьезные последствия», — отметила Белль, вспомнив о пытках, сексуальном насилии, убийствах гражданских лиц, произвольном задержании и других посягательствах.

Значительная степень физического разрушения гражданской инфраструктуры, в частности энергогенерирующих объектов и сооружений зерновой инфраструктуры, а также загрязнения минами, будут иметь долгосрочные негативные последствия для функционирования Украины.

На фоне продолжения разрушительной войны, отмечает УВКПЧ, Россия перешла к принудительному внедрению своих правовых, политических и административных систем в оккупированных ею районах, что является нарушением международного гуманитарного права. УВКПЧ указывает, что по международному праву оккупационное государство должно, по возможности, сохранять существующее положение.

«Вместо этого Россия действует как государство, осуществляющее суверенитет над оккупированной территорией, проводя „выборы“, назначая российских судей и применяя российское законодательство, даже задним числом, а также призывая украинских мужчин на службу в свои вооруженные силы», — говорится в докладе.

Ее авторы призвали РФ обеспечить немедленный возврат всех депортированных и перемещенных лиц, в том числе детей и лиц с инвалидностью, и воздержаться от изменения гражданского состояния детей, перемещенных из Украины, в частности, их гражданства и законных опекунов.

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