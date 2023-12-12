Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине

ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине

Агата Кловская
12.12.23 15:57
43
ООН обнародовала доклад о ситуации в Украине

Главное: За период с августа по ноябрь в Украине 576 человек погибли, а 1864 получили ранения. При этом 86% этих жертв пришлось на территорию, контролируемую Украиной.

Детали: Полномасштабное вторжение России в Украину будет иметь долгосрочные совокупные последствия на протяжении многих поколений. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает «Корреспондент».

«Влияние нападений на гражданские объекты, нарушений прав человека и страданий гражданского населения, свидетелями которых мы сегодня являемся, будет ощущаться на протяжении многих поколений. Практически каждая сфера общественной жизни, от образования и здравоохранения до экономики и социальной сплоченности, подверглась пагубным последствий войны, которая наносит долговременный ущерб социальной, экономической и политической структуре Украины», — заявила глава миссии УВКПЧ в Украине Даниэль Белль.

По данным ООН, за период с августа по ноябрь в Украине 576 человек погибли, а 1864 получили ранения. При этом 86% этих жертв пришлось на территорию, контролируемую Украиной, особенно Донецкую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области.

В докладе УВКПЧ отмечается, что большинство жертв среди гражданских лиц и повреждений гражданской инфраструктуры были нанесены артиллерийскими обстрелами и ударами с реактивных систем залпового огня (РСЗО) вблизи линии фронта. Почти четверть жертв среди гражданских лиц имела место вдали от линии фронта в результате ударов ракетами и дронами-камикаде, запущенными преимущественно россиянами, из-за чего возникает ощущение, что «безопасных мест нет».

При этом отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жертв среди гражданских лиц уменьшилось благодаря эвакуации гражданского населения из прифронтовых районов и эффективной работе украинских систем ПВО. Однако ситуация с правами человека не улучшается.

«Только за последние четыре месяца имели место грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, влекущие серьезные последствия», — отметила Белль, вспомнив о пытках, сексуальном насилии, убийствах гражданских лиц, произвольном задержании и других посягательствах.

Значительная степень физического разрушения гражданской инфраструктуры, в частности энергогенерирующих объектов и сооружений зерновой инфраструктуры, а также загрязнения минами, будут иметь долгосрочные негативные последствия для функционирования Украины.

На фоне продолжения разрушительной войны, отмечает УВКПЧ, Россия перешла к принудительному внедрению своих правовых, политических и административных систем в оккупированных ею районах, что является нарушением международного гуманитарного права. УВКПЧ указывает, что по международному праву оккупационное государство должно, по возможности, сохранять существующее положение.

«Вместо этого Россия действует как государство, осуществляющее суверенитет над оккупированной территорией, проводя „выборы“, назначая российских судей и применяя российское законодательство, даже задним числом, а также призывая украинских мужчин на службу в свои вооруженные силы», — говорится в докладе.

Ее авторы призвали РФ обеспечить немедленный возврат всех депортированных и перемещенных лиц, в том числе детей и лиц с инвалидностью, и воздержаться от изменения гражданского состояния детей, перемещенных из Украины, в частности, их гражданства и законных опекунов.

В тему: В ООН сообщили, сколько денег требуется выделить в 2024-м году на гуманитарные нужды.

Тэги: Украина, общество, ООН, доклад ЦСР, новости Украины, война в Украине

Комментарии

Статьи

12.12.23 15:42

Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?

Автор: Александр Панько

Дайджест

В Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам
09.12.23 13:04

В Украине растет число инфекций, устойчивых к антибиотикам

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.12.23 15:33

Польша нашла способ разблокировать границу с Украиной

12.12.23 15:22

Назван главный производитель опиума в мире

12.12.23 14:53

Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой

12.12.23 14:49

Ситуация с больницами в Секторе Газа продолжает ухудшаться

12.12.23 14:39

ЕС захлестнула волна нелегальных мигрантов

12.12.23 14:22

Monobank попал под массированную DDoS-атаку

12.12.23 13:46

Польша потребует от всего свободного мира мобилизовать усилия для помощи Украине, — Туск

12.12.23 13:34

Словакия намекнула, что Украина нескоро станет членом ЕС

12.12.23 13:22

Люксембург неоднозначно высказался по поводу членства Украины в ЕС

12.12.23 15:33

Польша нашла способ разблокировать границу с Украиной

12.12.23 14:53

Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой

12.12.23 14:22

Monobank попал под массированную DDoS-атаку

12.12.23 13:19

В «Киевстаре» назвали причину массового сбоя в работе

12.12.23 12:31

Сбой в «Киевстаре» вызвал проблемы в крупных городах Украины

12.12.23 10:27

Зеленский встретился с главой Всемирного банка

12.12.23 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 340 650 солдат

12.12.23 09:39

Зеленский встретился с главой Пентагона Остином

12.12.23 09:01

Сбой Киевстар: компания предлагает переходить на национальный роуминг

11.12.23 15:20

На границе с Польшей удалось разблокировать один из пунктов пропуска

08.12.23 16:57

В Минздраве рассказали, сколько украинцев умерли от коронавируса за два последних месяца

05.12.23 16:57

У Бритни Спирс редкое заболевание, — СМИ

06.12.23 09:29

Курс наличного доллара в Украине за год снизился на 6,2%

07.12.23 15:40

В Украине разрешили лоббизм: что это значит

08.12.23 05:23

В Белом доме рассказали, как должна завершиться война в Украине

07.12.23 11:28

В НБУ попытались спрогнозировать, что будет с курсом гривны

06.12.23 14:55

В Сенат США внесли бюджетный запрос на $111 млрд

06.12.23 14:49

Потенциальный вице-президент Трампа заявил, что в Украине преследуют христиан

06.12.23 10:22

Зеленский отменил свое выступление перед американскими сенаторами

07.12.23 16:56

Автогаз на украинских заправках продолжает дешеветь

Фото и Видео
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
В Киеве подтапливает еще одну станцию метро
В Киеве подтапливает еще одну станцию метро
Появилось новое видео с места ликвидации Кивы
Появилось новое видео с места ликвидации Кивы
Зеленский поговорил с Орбаном: стали известны некоторые подробности беседы
Зеленский поговорил с Орбаном: стали известны некоторые подробности беседы
Появилось видео, как в Питере школьники поглумились над Вечным огнем
Появилось видео, как в Питере школьники поглумились над Вечным огнем
KISS показали своих цифровых аватаров
KISS показали своих цифровых аватаров
Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix
Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и трейлер нового сериала от Netflix
Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и трейлер нового сериала от Netflix
В Керчи внезапно загорелся газопровод
В Керчи внезапно загорелся газопровод
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову
fraza.com
Новости блогосферы
29.11.23 09:50

Запад определил роли: Зеленский - мечтатель, Ермак - мощный политик
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.