Робин Брукс: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200%, куда смотрит Брюссель?

Армения помогает России обходить санкции Европейского союза. Об этом свидетельствует резкий рост экспорта продукции из стран ЕС в Армению с начала российско-украинской войны.

Об этом главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс написал в социальной сети «Х».

«Вы должны задаться вопросом, что происходит в ЕС. Вторжение Путина в Украину — это большая угроза всему, за что выступает ЕС. Но есть множество примеров, подобных этому: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200% с момента вторжения. Эти товары идут в Россию и помогают Путину. А что делает Брюссель?», — написал он.