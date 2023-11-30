Из-за холодной погоды в Украине усугубляются проблемы с электричеством

Главное: Ситуация с электричеством в Украине ухудшается. Причина – холодная погода.

Детали: Из-за пришедших в Украину холодов ситуация с электричеством ухудшается. Об этом поведали в «Укрэнерго».

Говорится, что в четверг, 30 ноября, прогнозируемая среднесуточная температура значительно ниже той, что была накануне.

Так, в среду, 29 ноября, был зафиксирован суточный максимум потребления между 10-00 и 11-00.

Уточняется, что при среднесуточной температуре плюс 0,4 градуса он был выше на 3% соответствующего показателя понедельника, 27 ноября.

В то же время, ожидается, что сегодня среднесуточная температура составит 4 градуса мороза.

Эксперты сообщают, что такой мороз будет побуждать рост потребления.

Сообщается, что к энергосистеме будут подключены тысячи потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.

Информируется: «Энергосистема испытывает перегрузки. Диспетчерский цент «Укрэнерго» прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме в вечерние часы с 16-00 до 18-00. Применение графиков отключений не прогнозируется. Но, пожалуйста, сегодня в течение дня и до 18-00 потребляйте электроэнергию экономно».

Известно, что ремонтные бригады вернули к работе все магистральные высоковольтные линии классом напряжения 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены из-за непогоды.

Резюмируется, что наиболее сложная ситуация остается в Одесской и Сумской областях.

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