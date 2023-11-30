Гепатит А продолжает быстро распространяться по одной из областей Украины

Главное: В Винницкой области бушует гепатит А. Зафиксировано 320 случаев заразы.

Детали: Гепатит А распространяется по Винницкой области. О ситуации поведали в местном областном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Сообщается, что лабораторно уже подтвердили 320 случаев заболевания.

В общей сложности было зафиксировано 382 случая заболевания, в том числе 54 у детей.

Сейчас 35 пациентов находятся на лечении в стационарах.

Говорится о том, что на территории области вакцинировано от гепатита А 784 человека, в том числе 669 медиков и 115 контактных лиц (из них 56 детей).

В тему: В Винницкой области ждут новую волну гепатита А.