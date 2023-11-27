Гремучее золото: раскрыта 400-летняя алхимическая тайна

Главное: Похоже, разгадана 400-летняя алхимическая загадка: почему гремучее золото взрывается фиолетовым цветом.

Детали: Гремучее золото (название происходит от древнего значения слова «гремучий», а именно «взрыв») было первым когда-либо обнаруженным мощным взрывчатым веществом. Самое раннее упоминание о его создании относится к 1585 году в книге немецкого алхимика Зебальда Шверцера, и с тех пор оно популярно практически у всех — от академических химиков до популярных пользователей YouTube.

Его легко приготовить, интересно использовать, и при взрыве он выделяет необычный фиолетовый дым. Но несмотря на то, что его химический состав был досконально изучен на протяжении столетий, причина фиолетового смога до сих пор ставит науку в тупик.

Дело не в том, что у людей не было подозрений.

«Часто утверждается, [что] источник необычного красного или фиолетового цвета дыма... обусловлен присутствием наночастиц золота», — отмечается в новой статье от исследователей из Бристольского университета.

Может показаться странным, что присутствие золота должно окрашивать что-то в фиолетовый цвет, но на самом деле есть довольно веские косвенные доказательства, подтверждающие эту идею.

«[Фульминирующее золото] использовалось для покрытия объектов фиолетовой/малиновой патиной, — объясняют авторы, — почти так же, как растворы наночастиц золота можно использовать для покрытия подложек фиолетовыми/красными слоями».

Но так или иначе доказать гипотезу пока никому не удавалось.

«Наш эксперимент включал создание гремучего золота, а затем детонацию 5 мг образцов на алюминиевой фольге путем ее нагревания», — сказал Саймон Холл, профессор химии Бристольского университета, который написал новую статью вместе со своим аспирантом Яном Маурици Ушко в своем заявлении .

«Мы поймали дым с помощью медных сеток, а затем проанализировали образец дыма под просвечивающим электронным микроскопом», — пояснил он. «Конечно, мы обнаружили, что дым содержал сферические наночастицы золота, подтверждая теорию о том, что золото играло роль в загадочном дыме».

Обнаружив редкую победу для алхимиков, команда теперь планирует использовать те же методы для исследования дыма, производимого другими гремучими металлами, такими как платина, серебро, свинец и ртуть.

Как и в случае с золотом, точная природа этих облаков остается загадкой — хотя, возможно, ненадолго. И результаты будут полезны не только тем, кто интересуется историей науки или особыми химическими реакциями: даже решив всего лишь фиолетовую проблему, команда уже говорит о потенциальном применении в быстром и быстром синтезе сверхрегулярных металлических наночастиц. Это полезно в таких разнообразных областях, как медицина, биоинженерия или что-либо, связанное с нанотехнологиями.

«Я был рад, что наша команда смогла помочь ответить на этот вопрос, — сказал Холл, — и улучшить наше понимание этого материала».