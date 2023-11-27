Пол Линч: Букеровскую премию 2023-го года получил ирландский писатель

Главное: Ирландский писатель Пол Линч получил Букеровскую премию 2023-го года. За роман «Песнь пророка».

Детали: Назван победитель Букеровской премии 2023-го года. Его за роман «Песнь пророка» получил 46-летний ирландский писатель Пол Линч.

Об этом информировали организаторы.

Стоит отметить, что Пол Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию.

Его книгу отметили за волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании, а также за попытки одной женщины сохранить свою семью.

Справка :

Букеровская премия является одной из самых престижных наград в мире английской литературы.

Данная награда появилась в 1968-м году, но вручают ее с 1969-го года.

Ее присуждают англоязычным авторам из Великобритании, Ирландии и стран Содружества.

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