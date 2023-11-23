Сьюзан Сарандон: знаменитую актрису обвинили в антисемитизме

Главное: Сьюзан Сарандон поддержала Палестину и лишилась контракта с голливудским агентством. Ее обвинили в антисемитизме.

Детали: Актриса Сьюзан Сарандон потеряла контракт с ведущим голливудским агентством UTA после антисемитского заявления, — портал Page Six

«Сейчас многие люди боятся быть евреями и начинают ощущать, что значит быть мусульманином в этой стране», — заявила актриса в ходе пропалестинского митинга в Нью-Йорке.

На той же демонстрации Сарандон присоединилась к скандированию лозунга «От реки до моря Палестина будет свободной».

Ранее Сьюзан Сарандон обвинила Израиль в военных преступлениях, заявив, что резня 7 октября произошла «в определенном контексте» и что люди «не понимают истории того, что делали с палестинским народом на протяжении 75 лет».