Украинцев вновь призвали экономить электричество: стало известно, что случилось

Главное: В Украине возник дефицит электричества. Население призвали экономить.

Детали: В среду, 22 ноября, в Украине впервые в этом осенне-зимнем сезоне возник дефицит электроэнергии. О ситуации поведали в «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Сегодня в энергосистеме зафиксирован дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр «Укрэнерго» прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться».

Отмечается, что существуют три ключевые причины такого дефицита: увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций, а также недостаточность объемов импорта электроэнергии из ЕС.

Информируется, что сейчас энергетики ищут возможности покрытия дефицита.

В то же время, украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток.

Говорится: «Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключите свет в пустых помещениях, переносите стирку на ночные часы».

Было сказано, что на сегодняшнее утро из-за боевых действий и других причин без света оставались 427 населенных пунктов.

Также, как стало известно, из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

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