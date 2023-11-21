Украина ищет способ прекратить депортацию детей

Главное: Генеральный прокурор провел переговоры о возможности создания международного механизма по прекращению похищения детей Россией.

Детали: Генпрокурор Украины Андрей Костин обсудил с депутатом Британского парламента Алисией Кернс возможные пути создания международного механизма для прекращения депортаций и возвращения украинских детей домой. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Генеральный прокурор Андрей Костин на Международном форуме безопасности в Галифаксе провел встречу с членом Британского парламента Алисией Кернс», — говорится в сообщении.

Костин поблагодарил за ее усилия по противодействию массовой незаконной депортации Россией украинских детей.

«Масштабы этой преступной политики требуют скоординированного ответа мирового сообщества», — подчеркнул он.

Отмечается, что во время встречи чиновники говорили о потенциальных путях создания международного механизма для прекращения депортаций, возвращения детей домой и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, был рассмотрен вопрос содействия освобождению украинских гражданских, незаконно удерживаемых агрессором.

Генпрокурор подчеркнул необходимость действовать решительно — «ради каждого ребенка и взрослого, расставшихся со своими близкими и лишенных права жить на родной земле».

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