Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Президент Азербайджана жестко наехал на Францию

Президент Азербайджана жестко наехал на Францию

Александр Панько
21.11.23 11:25
87
Президент Азербайджана жестко наехал на Францию

Главное: Президент Азербайджана раскритиковал Францию. Вспомнил ее колониальное прошлое.

Детали: Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко наехал на Францию. Он сказал, что большинство преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция.

Ранее это в ходе телефонного разговора с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем политик подчеркнул, что, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция.

В обращении к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление женщин и развитие» Ильхам Алиев заявил: «Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности».

Отмечается, что Франция активно занималась работорговлей, которая является одной из самых позорных страниц человечества, миллионы африканцев стали жертвами французской рабовладельческой политики.

Резюмируется: «Я как председатель Движения неприсоединения неоднократно перечислял на конкретных фактах многочисленные преступления против человечности и зверства, совершенные Францией в оккупированных ею странах. Несколько миллионов невинных людей, в том числе женщины и дети были убиты Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. Франция также несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994-м году».

В тему: Макрон прибыл с визитом солидарности в Израиль.

Тэги: Азербайджан, мир, история, Франция, колония, Ильхам Алиев

Комментарии

Статьи

17.11.23 15:24

Сколько украинцы тратят на домашних животных?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Дефицит автогаза, вакцин и других товаров в Украине будет нарастать. Причина - блокировка польской границы
19.11.23 21:06

Дефицит автогаза, вакцин и других товаров в Украине будет нарастать. Причина - блокировка польской границы

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
21.11.23 11:52

В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой

21.11.23 11:44

Норвежские ученые рассказали, как питаться, чтобы жить долго

21.11.23 11:35

Орбан резко высказался по поводу финансовой помощи Украине

21.11.23 11:23

Виктор Беленко: умер летчик, который угнал из СССР новейший МиГ-25

21.11.23 11:17

Президент Молдовы приехала в Киев

21.11.23 11:15

В начале 2024 года мир ждут наводнения и сильная жара. Всему виной Эль-Ниньо

21.11.23 10:54

Зеленский рассказал о покушениях на свою жизнь

21.11.23 10:53

В Польше увидели угрозу в возможном вступлении Украины в ЕС

21.11.23 10:42

Гепатит А вплотную подобрался к Киеву

21.11.23 10:25

Министр обороны Германии прибыл в Киев

21.11.23 08:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 319 820 солдат

20.11.23 15:49

В Украине готовят большие изменения по мобилизации

20.11.23 14:58

Озвучена цель визита Остина в Киев

20.11.23 11:31

Россия вывела все свои корабли из Черного и Азовского морей

20.11.23 10:30

В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин

20.11.23 10:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 319 210 солдат

17.11.23 20:14

Налог на криптовалюту в Украине: в ВРУ зарегистрировали законопроект 10225-1

17.11.23 16:54

Из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин

17.11.23 15:55

Минэнерго опровергло информацию о подорожании электричества

15.11.23 13:43

В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении

15.11.23 16:54

Кабмин увеличил стоимость «блатных» номеров на авто

15.11.23 15:01

Украинским учителям пообещали серьезно поднять зарплаты

16.11.23 16:52

Гепатит А добрался еще до одной области

14.11.23 16:54

Озвучена новая дата боя Усик — Фьюри

14.11.23 16:24

Ученые представили доказательства того, что жизнь на Земле могла зародиться из космоса

14.11.23 13:08

Глава МИД Латвии наговорил российским пранкерам много неприятного по поводу Украины

16.11.23 11:48

У советника Байдена начались проблемы со здоровьем из-за войны в Украине

16.11.23 13:17

Стало известно, в каких банках и сколько денег хранят украинцы

14.11.23 12:18

Байден собрался обсудить с Си Цзиньпином войну в Украине

Фото и Видео
В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой
В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой
В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой
В Минагрополитики рассказали, ожидать ли скачка цен на овощи зимой
Виктор Беленко: умер летчик, который угнал из СССР новейший МиГ-25
Виктор Беленко: умер летчик, который угнал из СССР новейший МиГ-25
В начале 2024 года мир ждут наводнения и сильная жара. Всему виной Эль-Ниньо
В начале 2024 года мир ждут наводнения и сильная жара. Всему виной Эль-Ниньо
В Японии автомобиль влетел в толпу школьников
В Японии автомобиль влетел в толпу школьников
Тейлор Свифт: певица в шоке от того, что на нее концерте от жары умерла фанатка
Тейлор Свифт: певица в шоке от того, что на нее концерте от жары умерла фанатка
Жуткое ДТП в Черновцах оборвала жизни совсем молодых ребят
Жуткое ДТП в Черновцах оборвала жизни совсем молодых ребят
Одну из областей Украины основательно занесло снегом: местный житель показал видео
Одну из областей Украины основательно занесло снегом: местный житель показал видео
Шейннис Паласиос: «Мисс Вселенная-2023» стала девушка из Никарагуа
Шейннис Паласиос: «Мисс Вселенная-2023» стала девушка из Никарагуа
Армения сможет стать участником Балто-Черноморского оборонного союза, - Подоляк
Армения сможет стать участником Балто-Черноморского оборонного союза, - Подоляк
2600-летний глиняный горшок в Иранском музее превратили в мусорник
2600-летний глиняный горшок в Иранском музее превратили в мусорник
fraza.com
Новости блогосферы
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.