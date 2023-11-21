Президент Азербайджана жестко наехал на Францию

Главное: Президент Азербайджана раскритиковал Францию. Вспомнил ее колониальное прошлое.

Детали: Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко наехал на Францию. Он сказал, что большинство преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция.

Ранее это в ходе телефонного разговора с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем политик подчеркнул, что, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция.

В обращении к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему «Деколонизация: Усиление женщин и развитие» Ильхам Алиев заявил: «Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности».

Отмечается, что Франция активно занималась работорговлей, которая является одной из самых позорных страниц человечества, миллионы африканцев стали жертвами французской рабовладельческой политики.

Резюмируется: «Я как председатель Движения неприсоединения неоднократно перечислял на конкретных фактах многочисленные преступления против человечности и зверства, совершенные Францией в оккупированных ею странах. Несколько миллионов невинных людей, в том числе женщины и дети были убиты Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. Франция также несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994-м году».

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