НАТО может возглавить достаточно неожиданный кандидат

Главное: Новым генсеком НАТО может стать женщина. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Детали: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что желает стать генеральным секретарем НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Ее слова цитирует издание Politico.

Отметим, что 46-летняя чиновница возглавляет правительство своей страны с 2021-го года.

Глава эстонского правительства утвердительно ответила на вопрос о том, желает ли она, чтобы ее кандидатуру рассматривали на данную должность.

Она пояснила, что Альянс времен холодной войны продолжает регулирование войны России в Украине и сосредотачивается на общих стратегиях против Китая и других новых угроз.

Информируется: «Ответ Каи Каллас и ее визит в Вашингтон появились на фоне растущего беспокойства в Европе, особенно среди лидеров стран Балтии и Восточной Европы, таких как Эстония, о том, что поддержка США военных усилий Украины все больше ослабевает».

Эстонка заявила, что верит в то, что Украина отразит агрессию России, так как с обеих сторон Атлантики растет обеспокоенность тем, что Украина и Россия приближаются к тупику на поле боя.

Кая Каллас сказала: «Я полностью понимаю и верю, что их можно победить. И Украина может выиграть эту войну».

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