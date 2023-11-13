ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Главное: Брюссель призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников. Также ЕС осуждает использование ХАМАСом больниц и гражданского населения в качестве «живого щита».

Детали: 27 стран-членов Европейского союза серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и созданию гуманитарных коридоров, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно добраться до населения Газы. Мы призываем ХАМАС к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников», — говорится в сообщении.

При этом ЕС осуждает использование ХАМАСом больниц и гражданского населения в качестве «живого щита».

«Гражданское население должно иметь возможность покинуть зону боевых действий. Боевые действия наносят серьезный ущерб больницам и приводят к гибели мирных жителей. Международное гуманитарное право предусматривает защиту больниц, медикаментов и гражданских лиц, находящихся в них», — говорится в сообщении.

В то же время Евросоюз призвал Израиль проявлять максимальную сдержанность для обеспечения защиты гражданского населения.

В тему: Еврокомиссар поведал о катастрофе в Секторе Газа.