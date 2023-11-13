Финляндия ввела еще один запрет по въезду из РФ

Главное: Финляндия перестала пускать в страну людей на велосипедах из России. Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей, когда было отмечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться и с этим явлением.

Детали: Финские пограничники на пунктах пропуска на юго-востоке страны перестали пускать в страну прибывающих из России на велосипедах людей, сообщает телерадиокомпания Yle.

Юкка Луккари, заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии рассказал, что нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах.

«За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление», — сказал он.

По словам Луккари, в прошлом люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок.

«Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов», — объяснил он.

Когда было отмечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С минувшего четверга люди не могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны.

«С точки зрения Финляндии вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу», — говорит Луккари.

Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. Около 3 000 человек ежедневно пересекают восточную границу по обоим направлениям через пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии.

В этом году к концу сентября в Финляндию прибыло чуть менее 3 200 просителей убежища.

В тему: Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд россиян на своих автомобилях.