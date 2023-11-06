На Киевщине зафиксированы очередные температурные рекорды

Главное: Средняя посуточная температура воздуха 4 ноября составила +12.9°С. Максимальная суточная температура в этот день была 16.1°С.

Детали: В Киевской области 4 ноября были зафиксированы новые температурные рекорды, побившие показатели 4-летней и 27-летней давности. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Средняя суточная температура воздуха в этот день составила +12.9°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году — +12.5°С.

Максимальная суточная температура воздуха была +16.1°С. Предыдущий рекорд зафиксирован в 1996 году -+15.0°С.

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