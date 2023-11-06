В Киеве со дна озера достали утопленника

Главное: На озере Вырлица в Киеве водолазы-спасатели извлекли тело мужчины из воды и передали правоохранительным органам.

Детали: 5 ноября в Киеве на озере обнаружено тело утопленника. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«На озере Вырлица водолазы-спасатели извлекли тело мужчины из воды и передали правохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая», — говорится в сообщении.

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