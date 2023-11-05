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Новости > Мобилизация мужчин с 18 до 27 лет в Украине незаконна, - адвокат

Мобилизация мужчин с 18 до 27 лет в Украине незаконна, - адвокат

Александр Панько
05.11.23 20:44
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Мобилизация мужчин с 18 до 27 лет в Украине незаконна, - адвокат

Главное: Украинских мужчин с 18 до 27 лет мобилизовать могут только в случае добровольного согласия проходить службу по контракту, - говорит юрист Ростислав Кравец.

Детали: Могут ли мобилизовать украинцев моложе 27 лет без их добровольного согласия? На эту тему в последнее время появилось немало комментариев юристов. СМИ решили разобраться в вопросе. 

Принятый еще в конце мая 2023 года закон №9281 о снижении возраста пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет до сих пор не подписан президентом Украины и, соответственно, не вступил в силу. 
 
Закон о снижении возраста призыва был принят в связи с необходимостью пополнения мобилизационного резерва. Этим законом вносились изменения в ч.2 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в которой говорится, что на военный учет военнообязанных берутся граждане, достигшие 27-летнего возраста. Рада снизила этот порог до 25 лет для лиц, не имеющих военного опыта (не служивших в армии или не прошедших военную подготовку на военной кафедре).  
 
Еще в начале июня закон был передан на подпись главе государства, но Владимир Зеленский его так до сих пор и не подписал. 
 
Поэтому на данный момент изменения не вступили в силу, а это, по мнению юристов, означает, что если мужчине не исполнилось 27 лет, и он не служил в армии или не прошел военную кафедру, то мобилизовать его принудительно не могут. Только по добровольному согласию. В мирное время украинцев до этого возраста (до 27 лет) могли призвать на срочную службу. Но после объявления военного положения, призыв на срочную службу приостановили. 
 
«Мужчин с 18 до 27 лет мобилизовать могут только в случае добровольного согласия проходить службу по контракту, - говорит юрист Ростислав Кравец. - В ч. 2 ст. 37 закона о «Воинской обязанности» прямо сказано, что на военный учет военнообязанных берутся «все достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников». Что это означает? Военный учет в Украине делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Лица, которым исполняется 17 лет в определенном году, в течение января-марта этого года приписываются к призывным участкам. В дальнейшем они будут состоять на военном учете призывников. Из этого учета в случае достижения 27 лет они переходят в военный учет военнообязанных. Так как Рада снизила этот порог до 25 лет, это означает, что как только закон вступит в силу, мужчин в возрасте от 25 лет даже без опыта военной службы смогут принудительно мобилизовать в военное время».
 
При этом Ростислав Кравец говорит, что в своей практике он уже не раз сталкивался с ситуациями, когда были мобилизованы лица 23 лет или 25 лет. 
 
«Ко мне обращаются, даже если призывают 23-25-летних. Например, выпускники техникума идут выписываться с общежития, в этот момент их берут на улице и ведут в ТЦК, там они подписывают документы и все. Такие ситуации незаконны: если лица не проходили срочную службу или не заканчивали военную кафедру, то их мобилизация до 27 лет может быть только по собственному согласию. Но как показывает практика, им дают на подпись документы, где в том числе их согласие на мобилизацию. Поэтому я еще раз напоминаю, когда вы идете в военкомат, обращайте внимание на те бумаги, которые дают им подписать», - рассказывает адвокат.

Тэги: мобилизация

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