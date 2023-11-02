В Киеве из окна многоэтажки выпал юноша. Он погиб на месте

Главное: Тело 21-летнего парня обнаружили в Киеве в микрорайоне Сырец. Юноша погиб в результате падения из квартиры на пятом этаже.

Детали: В Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал 21-летний юноша. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По ее словам, событие произошло утром 2 ноября на улице Семья Глаголевых в микрорайоне Сырец (бывшая ул. Академика Грекова). Умерший — местный житель, 2002 г. р.

По предварительным данным полиции, мужчина погиб в результате падения из окна квартиры на пятом этаже.

«Правовую квалификацию происшествия правоохранители дадут по завершении проверки», — отметила пресс-секретарь полиции.

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