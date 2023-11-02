Анджелина Джоли резко наехала на Израиль

Главное: Анджелина Джоли раскритиковал Израиль. За удары по мирным жителям Сектора Газа.

Детали: Известная американская актриса Анджелина Джоли выступила с резкой критикой Израиля. Она обвинила его в ударах по мирному населению Сектора Газа.

Артистка заявила в своих социальных сетях: «Это намеренные удары по застрявшему населению, которому некуда бежать. Сектор Газ был тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением».

Отмечается: «Пока весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают, миллионы палестинских гражданских – дети, женщины, семьи – подвергаются коллективному наказанию и одновременно их лишают еды, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву».

Звезда кино добавила: «Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям».

В тему: Израиль продолжает убивать мирных жителей Сектора Газа.