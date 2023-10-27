ООН обвинила Израиль в военных преступлениях

Главное: ООН критикует Израиль. Называют бомбардировки Сектора Газа военными преступлениями.

Детали: В ООН резко раскритиковали Израиль за бомбардировки Сектора Газа. Позицию озвучила пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека Равина Шамдасани.

По ее словам, жестокие атаки являются военными преступлениями.

Было сказано: «Коллективное наказание населения Сектора Газа, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом».

Кроме этого отмечается, что по данным местных органов здравоохранения, по последним данными тут в Секторе Газа погибли более семи тысяч людей.

В тему: Сотрудники ООН продолжают массово гибнуть в результате израильских атак на Сектор Газа.