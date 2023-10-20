В Мелитополе прогремели взрывы возле аэродрома

Главное: В оккупированном Мелитополе под утро раздались взрывы. Самый мощный взрыв был в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на аэродроме, рассказал Иван Федоров.

Детали: Мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Мелитополе в ночь на пятницу, 20 октября. Самый мощный — в районе аэродрома, где расположились оккупанты с боевой авиацией. Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров на своем Telegram-канале.

«Беспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов. Самый мощный — в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали», — рассказал чиновник.

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