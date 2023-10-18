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Новости > Неизвестные пытались сжечь здание еврейской общины в Берлине

Неизвестные пытались сжечь здание еврейской общины в Берлине

Александр Панько
18.10.23 11:34
138
Неизвестные пытались сжечь здание еврейской общины в Берлине

Главное: Неизвестные атаковали здание еврейской общины в Берлине. Никто не пострадал.

Детали: В ночь на среду, 18 октября, в Берлине произошло громкое ЧП. Тут неизвестные пытались сжечь здание еврейской общины Kahal Adass Jisroel на Брунненштрассе в районе Берлин-Митте.

Они бросили в дом два коктейля Молотова со стороны улицы.

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас проходит полицейское расследование.

Добавим, что накануне в немецкой столице вспыхнули уличные беспорядки, вызванные ударом по больнице «Аль-Ахли» в Секторе Газа.

В тему: В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю.

Тэги: Германия, мир, Израиль, война, Сектор газа, Берлин

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