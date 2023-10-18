Зеленский подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

Главное: Владимир Зеленский подтвердил применение ракет ATACMS украинскими военными. Договоренности с президентом Джо Байденом выполняются и выполняются очень точно, отметил он.

Детали: Украина получила американские баллистические ракеты ATACMS. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно — „атакамсы“ себя показали», — заявил украинский лидер.

Зеленский традиционно поблагодарил воинов бригад ВСУ, проявивших себя на фронте.

«Фронт. Воины. Наши бригады. 54-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада — это Лиманское направление. И Соледарское направление: 92-я отдельная штурмовая бригада и 93 Холодный Яр. Спасибо вам, воины», — сказал президент.

В тему: ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS.