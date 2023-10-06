Германия готовит для Украины дополнительную систему ПВО Patriot

Главное: Владимир Зеленский проинформировал Олафа Шольца о самых приоритетных потребностях для усиления оборонных возможностей Украины. Канцлер Германии пообещал Украине предоставить дополнительную систему ПВО Patriot.

Детали: Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия работает над предоставлением Украине дополнительной системы ПВО Patriot на зимние месяцы. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках участия в ІІІ саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщается на сайте главы государства.

Собеседники обсудили меры двустороннего политического диалога на ближайший период.

Владимир Зеленский проинформировал Олафа Шольца о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях для усиления оборонных способностей Украины.

Президент поблагодарил Федерального канцлера за мощную военную помощь Украине.

В тему: Зеленский приехал в Испанию на саммит ЕС.