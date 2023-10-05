ДТП в Крыму: погибли люди, водитель сбежал

Главное: В Крыму произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло смертельное ДТП. Авария случилась на объездной дороге Симферополя.

Тут автомобиль Skoda Octavia вылетел в кювет и перевернулся.

В результате инцидента погибли два пассажира машины, а еще один попал в больницу.

При этом 21-летний водитель авто, который не справился с управлением, сбежал с места инцидента – сейчас его разыскивают.

Выяснилось, что транспортное средство ехало со значительным превышением скорости.

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