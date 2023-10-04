Стало известно, кто заменит травмированного Цыганкова в сборной Украины

Главное: Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок довызван в сборную Украины по футболу. Он заменит травмированного футболиста испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.

Детали: В составе сборной Украины на матче против Северной Македонии и Мальты произошла кадровая смена.

Как сообщает официальный сайт УАФ, из резервного списка национальной команды на поединки в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024 был вызван хавбек сборной «Днепра-1» Александр Пихаленок.

Это решение принято в связи с повреждением Виктора Цыганкова, которое полузащитник «Жироны» получил в поединке против Реала.

Таким образом, игрок каталонской команды пропустит около месяца и не сможет принять участие в предстоящих играх в составе «сине-желтых».

Подопечные Реброва начнут свой сбор 8 октября в Праге, где 14 числа состоится номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинцы сыграют в квалификации турнира на выезде с Мальтой.

В этом сезоне Пихаленок забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах сезона за «Днепр-1».

В тему: Лидер сборной Украины по футболу не поможет команде в ближайших матчах отбора на Евро-2024.