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Новости > Шатдаун в США отменяется, вместе с финансированием Украины

Шатдаун в США отменяется, вместе с финансированием Украины

Александр Панько
01.10.23 11:32
176
Шатдаун в США отменяется, вместе с финансированием Украины

Главное: Шатдауна в США не будет - прнинят временный бюджет 2024. В нем нет финансирования для поддержки Украины. Теперь Конгресс должен принять теперь отдельный законопроект по Украине.

Детали: Байден заявил, что в подписанном им временном бюджете для правительства США, который позволит избежать шатдауна, нет финансирования для поддержки Украины.

Исключение помощи Украины из закона о временном (на 45 дней) бюджете для правительства было условием республиканцев для их голосования в Палате представителей за этот документ.

«Хотя подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживает Украину, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки», - заявил Байден.
 
При этом, по его словам, США «ни при каких обстоятельствах не могут позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я ожидаю, что спикер Палаты представителей Маккарти сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент».
 
Для того, чтоб поддержка Украины продолжилась Конгресс должен принять теперь отдельный законопроект.
 
В тему: Шатдаун в США все ближе: завтра американское правительство может полностью остановить свою работу
 

Тэги: шатдаун

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