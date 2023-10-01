Шатдаун в США отменяется, вместе с финансированием Украины

Главное: Шатдауна в США не будет - прнинят временный бюджет 2024. В нем нет финансирования для поддержки Украины. Теперь Конгресс должен принять теперь отдельный законопроект по Украине.

Детали: Байден заявил, что в подписанном им временном бюджете для правительства США, который позволит избежать шатдауна, нет финансирования для поддержки Украины.

Исключение помощи Украины из закона о временном (на 45 дней) бюджете для правительства было условием республиканцев для их голосования в Палате представителей за этот документ.

«Хотя подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживает Украину, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки», - заявил Байден.

При этом, по его словам, США «ни при каких обстоятельствах не могут позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я ожидаю, что спикер Палаты представителей Маккарти сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент».

Для того, чтоб поддержка Украины продолжилась Конгресс должен принять теперь отдельный законопроект.