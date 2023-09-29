Ученые получили доказательства вращения черной дыры

Главное: Астрономы получили первые доказательства, что черная дыра вращается. Проведя исследования, ученые пришли к выводу, что сверхмассивная черная дыра в центре соседней галактики М87 все-таки вращается.

Детали: После анализа изображений, сделанных более чем за 20 лет, международная исследовательская группа заявила, что получила прямое доказательство, что черная дыра вращается. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что астрономы с помощью сети радиотелескопов во всем мире наблюдали за черной дырой в галактике M87, расположенной в 55 миллионах световых лет от Земли.

На полученных изображениях видно, как из черной дыры выбрасывается струя материи почти со скоростью света. Команда утверждает, что анализ данных показал, что направление движения струи изменяется, примерно, с 11-летним циклом.

Кроме того, полученные данные совпали с результатами суперкомпьютерного моделирования, проведенного Национальной астрономической обсерваторией Японии. Так что исследователи утверждают, что их результаты являются первым прямым доказательством того, что черная дыра вращается.

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