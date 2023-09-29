Возвращение Тайваня под контроль Пекина не остановит никакая сила, — Си Цзиньпин

Главное: Си Цзиньпин заявил, что возвращение Тайваня под контроль Пекина не остановит никакая сила. Также он содействовать мирному развитию отношений между материковой частью Китая и островом Тайвань.

Детали: Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин убежден, что никакая сила не сможет препятствовать возвращению Тайваня под контроль Пекина. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.

«Достижение полного воссоединения родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью, и не может быть остановлено никакой силой», — подчеркнул китайский лидер в ходе выступления в Пекине по случаю 74-летия образования КНР.

Также Си Цзиньпин призвал содействовать мирному развитию отношений между материковой частью Китая и островом Тайвань, углублять интеграцию.

В своем выступлении лидер КНР призвал нацию укрепить уверенность и стремиться к единству в построении сильного Китая, а также достижении национального возрождения.

Он также обратил внимание на необходимости твердо соблюдать принцип одного Китая, «Консенсуса 1992 года» и принципа Нового Китая «одна страна, две системы».

В тему: Блинкен на встрече с Си сделал резонансное заявление по поводу Тайваня.