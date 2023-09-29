Байден дал необычную характеристику Путину

Главное: Джо Байден высказался о Владимире Путине. Говорит, что у российского лидера нет демократической косточки.

Детали: Президент США Джо Байден выступил на закрытом избирательном мероприятии в штате Арканзас. Он дал весьма необычную характеристику российскому лидеру Владимиру Путину.

Пул Белого дома информирует: «Звук был прерывистым, так что было трудно расслышать, что он сказал. Он говорил о рекордном количестве созданных рабочих мест, о словах Дональда Трампа об очень хороших людях в качестве реакции на Шарлотсвилл и о Владимире Путине, у которого, как он сказал, нет демократической косточки в теле».

Примечательно, что а приеме присутствовала американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков и вернулась на родину в рамках обменной сделки.

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