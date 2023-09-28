Более 90 тысяч мирных жителей эвакуировано из Донецкой области

Главное: В Украине продолжается обязательное перемещение мирных жителей Донецкой области в безопасные регионы страны. Эвакуировано уже более 91 тыс. граждан.

Детали: С августа 2022 года из Донецкой области в безопасные регионы эвакуировано более 91 тысячи мирных граждан. Об этом 28 сентября сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что среди перемещенных — более 11,5 тысяч детей и более четырех тысяч маломобильных.

«Пока обязательная эвакуация из Донецкой области происходит специальным поездом в Житомирскую область один раз в восемь дней по парным числам. По прибытии эвакуированные получают финансовую помощь от государства в размере 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен — для взрослых», — отметили в ведомстве.

В Житомирской области внутренних переселенцев размещают в бесплатных приютах, оказывают гуманитарную и психологическую помощь, а также сопровождение при оформлении справки внутренне перемещенного лица и выплат ВПЛ.

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