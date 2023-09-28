В Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Главное: Министр обороны Франции приехал в Украину. Вместе с французским министром в Киев прибыли представители 18 компаний оборонного сектора.

Детали: Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг, 28 сентября, приехал в Киев для участия в Форуме оборонных индустрий. Об этом сообщает Le Figaro.

Вместе с ним прибыла делегация из 18 компаний оборонного сектора. По соображениям безопасности, поездка содержалась в тайне.

Лекорню планирует встретиться со своим новым коллегой Рустемом Умеровым, министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным и, вероятно, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с французским министром прибыли представители 18 компаний оборонного сектора, в том числе — крупных концернов, малых и средних предприятий и стартапов. Названия компаний не разглашаются, однако, по информации Минобороны Франции, их деятельность варьируется от бронетехники до кибернетики и беспилотников.

«Некоторые компании будут углублять свои контакты с украинскими коллегами, в то время как другие будут искать возможности для подписания контрактов», — пишет издание.

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