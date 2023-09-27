Четыре европейские страны попросили Украину отозвать жалобу в ВТО

Главное: Польша, Чехия, Венгрия и Словакия просят Украину отозвать жалобу в ВТО. Они выступают против позиции Украины по выдаче собственных лицензий.

Детали: Польша, Чехия, Венгрия и Словакия попросили Украину отозвать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт агропродукции. Об этом сообщает польское радио RMF 24.

Министры сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в состав которой входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, заявили, что отзыв Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию улучшит атмосферу в отношениях стран.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Ришард Бартосик заявил, что министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский не ответил на его вопрос об отзыве жалобы во время переговоров в чешском городе Зноймо.

«Министр сказал, что это не является ключевым вопросом, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это создало бы хороший климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств», — уверяет польский чиновник.

Он также добавил, что Украина настаивает на своей позиции по выдаче собственных лицензий.

«Мы не можем согласиться на это пока, потому что мы считаем, что мы должны быть теми, кто выдает лицензии на то, чтобы принимать или не принимать зерно. Мы считаем, что такая позиция может привести к неконтролируемому потоку зерна в нашу страну», — утверждает чиновник.

По его словам, важнейшее заключение встречи состоит в том, что зерно из Украины должно идти туда, где оно нужно. Оно не должно создавать затруднений на рынках соседних стран и негативно влиять на сельское хозяйство в этих странах.

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный сообщил, что вышеградские партнеры призвали Еврокомиссию контролировать «коридоры солидарности», по которым украинское зерно должно идти в третьи страны.

В тему: Украина решила судиться с Польшей, Словакией и Венгрией из-за запрета на импорт зерна.