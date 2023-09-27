ВСУ подтвердили возвращение «вагнеровцев» на фронт

Главное: Наемники ЧВК «Вагнер» снова замечены на фронте в Украине. Речь идет об остатках ЧВК — около 500 человек, которых российское командование планирует привлечь в войне.

Детали: Наемники российского ЧВК «Вагнер» вернулись на фронт для участия в войне против Украины. Об этом сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Мы подтверждаем, что „вагнеровцы“ присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК „Вагнер“, которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформировывают их лагеря. Им там было около восьми тысяч. Сейчас часть этих боевиков уехали в Африку, а кто-то перезаключает контракты с Министерством обороны РФ и возвращается сюда, на восток Украины, для участия в боевых действиях — и как инструкторы, и как военнослужащие», — рассказал он.

По словам Евлаша, речь идет об остатках ЧВК — около 500 человек, которых российское командование планирует привлечь в войне.

«Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного поводыря Пригожина. Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой „геймченджером“ они не станут», — заверил он.

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