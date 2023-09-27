Пользователей WhatsApp ждут очередные серьезные изменения

Главное: WhatsApp меняет правила работы для своих пользователей. Стало известно, что изменится.

Детали: Мессенджер WhatsApp серьезно меняет правила работы для своих пользователей. Стало известно, что изменится.

Как уже известно, с 24 октября сервис будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше.

Будут и другие новшества.

Так, как говорят разрабочтики, телефон пользователя должен будет иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.

Кроме этого информируется, что создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi, станет невозможным.

На данный момент работа мессенджера поддерживается на устройствах с Android 4.1 и новее, а также на iPhone с iOS не ниже 12 версии.

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