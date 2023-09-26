В Полтавской области взорвался газопровод

Главное: В Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. На месте взрыва выгорают остатки газа, а спасатели сейчас ликвидируют возгорание сухой травы.

Детали: В Лубенском районе Полтавской области раздался мощный взрыв на местном газопроводе. Об этом сообщила местная ОВА во вторник, 26 сентября.

«По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС. Подробности впоследствии», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что на месте взрыва выгорают остатки газа, а спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Ситуация контролируется.

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